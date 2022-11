Meghan Markle delusa dal matrimonio con Harry: «Pensava ad una vita più lussuosa»

Martedì 15 Novembre 2022, 10:06

Il passaggio di trono da Elisabetta II a Carlo III ha acceso nuovamente i riflettori sulla Famiglia Reale Inglese. Tra le cause principali di questo interesse c'è stato senza dubbio anche il discusso matrimonio tra Harry e Meghan Markle, avvenuto nel 2018, e tutto quello che è arrivato dopo. Secondo un'amica di Carlo e Camilla, Lady Anne Glenconner, che ha rilasciato un'intervista al The Times Magazine, la fuga da palazzo di Meghan e Harry sarebbe il risultato di aspettative troppo alte dell'ex attrice. I due si sarebbero trovati a fare i conti con una vita molto diversa e più "normale" rispetto a quanto immaginato da Meghan. "Il genere di cose che la famiglia reale deve fare non è poi così interessante. Non sei mica portato in giro in una carrozza d'oro. Il matrimonio è stato fantastico ma il giorno dopo sono tornati alla normalità. Non so se Meghan pensava che sarebbe stato tutto più grandioso" ha dichiarato Lady Anne Glenconner.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

