Meghan Markle, i capricci della duchessa: dalla tiara nuziale alla lite con il cameriere. Ma Carlo pensa alla pace

La pace tra Harry, Meghan Markle e la famiglia reale è sempre più vicina? Le speranze di un disgelo sono emerse dopo che gli addetti ai lavori reali hanno rivelato che re Carlo ha visto "barlumi di speranza" quando ha parlato con il principe Harry e Meghan al funerale della regina Elisabetta e crede persino potrebbe anche riuscire a salvare la relazione con il duca e la duchessa.

Carlo III indeciso sul destino di Archie e Lilibet: il possibile compromesso sui titoli reali



Tra le molte sfide che il re dovrà affrontare durante il suo regno, inclusa la modernizzazione dell'antica monarchia britannica, ci sarà anche quella di come affrontare il duca e la duchessa, che hanno messo in crisi la corona dopo aver lasciato i doveri pubblici per una vita libera dagli obblighi reali in California, da dove hanno fatto una serie di accuse dannose contro l'istituzione. Nel suo primo discorso alla nazione come monarca, il re ha sembrato voler stendere un "ramo d'ulivo" alla coppia. In vista del funerale, però a Harry è stato apparentemente vietato di indossare l'uniforme militare quel giorno, e secondo quanto riferito, lui e Meghan non sarebbero stati invitati a un ricevimento a Buckingham Palace ospitato dal re per VIP inclusi reali stranieri, primi ministri e presidenti.

Il libro bomba



La rivelazione sul re arriva quando due nuovi libri bomba fanno una serie di affermazioni sorprendenti sul duca e sulla duchessa. Il libro di Katie Nicholl, The New Royals, afferma che la coppia aveva sperato di trasferirsi in una "suite di appartamenti al Castello di Windsor", ma invece gli è stato dato Frogmore Cottage. Secondo quanto riferito, Harry e Meghan avevano i loro cuori puntati su una casa nel cuore della residenza della regina nel Berkshire, ma sono rimasti delusi. "Quando Harry e Meghan hanno annunciato il loro desiderio di trasferirsi da Kensington Palace, la regina ha offerto loro il Frogmore Cottage nel Windsor Great Park come nuova casa", scrive Nicholl, in un estratto pubblicato per la prima volta sul Mail On Sunday. «Questa non era la suite di appartamenti al castello di Windsor che avevano sperato. È stato comunque un gesto generoso, ha ricordato Lady Elizabeth Anson, morta nel 2020.



I capricci di Meghan



"Il cottage è stato un grosso problema", ha detto. «L'ingresso della regina nei giardini è proprio accanto al loro cottage. «È essenzialmente il suo cortile, la sua solitudine e la sua privacy. Stava rinunciando a regalare a Harry e Meghan Frogmore Cottage. Abbiamo tutti pensato che fosse molto importante da parte sua. Ha detto: "Spero che lo rispetteranno". "Nell'aprile 2019, la coppia si è finalmente trasferita a vivere lì. Poi, il mese successivo, Buckingham Palace ha annunciato una partenza ancora più significativa: Harry e Meghan stavano trasferendo la loro famiglia reale - in effetti il ​​loro ufficio - da Kensington Palace a Buckingham Palace". La mossa è stata particolarmente significativa perché ha segnato la fine del "doppio atto" di Harry e William, osserva Nicholl, ed è stata "profondamente deludente" per la regina. Altrove Nicholl afferma che la defunta regina è rimasta sorpresa dal fatto che la divorziata Meghan abbia optato per un abito da sposa bianco - e ha anche rimproverato alla duchessa di aver rimproverato un lavoratore di cucina che le stava preparando un pasto speciale. L'autore ha dichiarato: "Il giorno del matrimonio [del principe Harry e Meghan Markle] è stato un grande successo, anche se la regina aveva delle riserve sul bianco puro dell'abito Givenchy di Meghan, disegnato da Clare Waight Keller.



Il litigio con il cameriere



Secondo una fonte: 'La regina è rimasta sorpresa dal fatto che Meghan indossasse il bianco puro il giorno del suo matrimonio. Forse è una cosa generazionale, ma lei crede che se sei stato sposato prima, ti vesti di bianco sporco il giorno del tuo matrimonio, che è quello che ha fatto la duchessa di Cornovaglia.' "Desiderosa di sostenere chiunque si sposasse nella sua famiglia, tuttavia, la regina ha fatto del suo meglio per conoscere la nuova duchessa". Ha continuato: "L'approccio diretto di Meghan era persino venuto a conoscenza della regina. In un'occasione prima del matrimonio, Meghan è andata al Castello di Windsor per una degustazione di menu e ha finito per avere uno scambio teso con un membro dello staff, secondo una fonte.



Meghan era al castello per assaggiare alcuni dei piatti e ha detto a uno dei ristoratori che poteva assaggiare le uova. Si è arrabbiata abbastanza, dicendo che il piatto doveva essere vegano e macrobiotico, quando all'improvviso la regina è entrata e ha detto. 'Meghan, in questa famiglia non parliamo con le persone in quel modo.'' L'editore reale Nicholl ha pubblicato uno dei due libri bomba che fanno affermazioni esplosive sulla famiglia reale. Un secondo, Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown di Valentine Low, afferma che Meghan credeva che sarebbe stata la "Beyoncé del Regno Unito" quando ha sposato il principe Harry, prima di scoprire che odiava le rigide regole della vita reale e in seguito ha lasciato clamorosamente i suoi doveri. Il libro, che è stato presentato in anteprima sul Times, conteneva anche accuse secondo cui la regina era stata costretta a puntare i piedi su Megxit e aveva detto ai Sussex che erano "o dentro o fuori" al vertice di Sandringham dove i reali hanno deciso il futuro di Harry e Meghan .

Già dai primi tour della coppia qualcosa non funzionò. «Non posso crederci di non essere pagata per tutto questo». L’esternazione, attribuita a Meghan dal nuovo libro «Courtiers» di Valentine Low del Times, sarebbe stata pronunciata in Australia alla prova di un primo bagno di folla. Che fa parte del lavoro di ogni Windsor, come si è visto anche nei giorni del funerale di Elisabetta II.

Parole che dicono quale distanza ci sia stata sin dalla prima ora tra Meghan e i Windsor, e quanto la frattura sia stata anche una frattura culturale tra un’attrice nata negli Usa e abituata a monetizzare la sua presenza, e una famiglia reale ben ancorata nel vecchio mondo dove «The queen has to be seen to be believed». E insomma, esserci fra la folla è questione di sopravvivenza della Corona, non di remunerazione.

La regina, a gennaio 2020 quando fu colta di sorpresa dalla mossa dei Sussex di annunciare via social il desiderio di uscire dalla Firm dei Windsor, reagì con la fermezza di una sovrana, pur soffrendo come ogni nonna. Dolore condiviso con il marito Filippo che per lei e i Windsor aveva rinunciato a tutto. «Abbiamo trovato assieme una via per il futuro per mio nipote e la sua famiglia. Harry e Meghan e Archie saranno sempre amatissimi membri della mia famiglia». Con parole dolci e amare la regina chiudeva — in fretta come aveva chiesto al suo staff — il caso Harry e Meghan. Che rinunciarono a utilizzare l’appellativo di Altezze Reali (restando duchi di Sussex), Harry perse il ruolo nell’esercito ma conservò il posto nella linea di successione. Tutto deciso in un vertice a Sandringham. «Tutti ora speriamo che questo accordo consenta loro di costruire una nuova vita, serena e pacifica», scrisse la regina. Non sarà così in un fuoco di accuse e veleni.

Emerge ora che Harry avrebbe inviato al padre una mail a inizio gennaio 2020, prima di uscire allo scoperto con l’annuncio via social di cambiare vita: Meghan era insoddisfatta del ruolo marginale, in secondo piano. La gerarchia reale non ammette eccezioni. E Meghan era la consorte di un principe cadetto.

A Clarence House si ipotizzarono allora cinque scenari per mediare le esigenze della duchessa con la corte. Lo scoglio fu che i Sussex volevano guadagnarsi da vivere a modo loro, commercializzando la corona. Impossibile. Impossibile un lavoro part-time. Come ha insegnato la vita della regina, quello di Royal è un duty, un servizio. O sei dentro, o sei fuori dalla famiglia reale.

La tiara nuziale

Commoner come Kate, l’ex attrice di Suits era arrivata a corte portando con sé le battaglie per l’inclusione e per la parità di genere. In fondo, aveva conquistato il successo senza la luce di una corona. E a proposito di corona, il primo scontro sarà per la scelta della tiara nuziale. Harry, dei figli di Diana quello che più aveva sofferto la tragica morte della madre, ha trovato in lei la stessa sofferenza e lo stesso coraggio di affrontare le sfide della vita. E il loro sì ha fatto sognare il mondo, ma per poco: a marzo 2021 Meghan, con accanto Harry, parlò in tv da Oprah Winfrey di razzismo nella famiglia reale (pur escludendo la regina e Filippo). Harry non fu più tenero: «Mi sento abbandonato da mio padre». Il valore commerciale dei Sussex lievitava con accordi a molti zeri con Netflix e Spotify, la frattura con i Windsor diventava voragine. Il funerale di Filippo, ad aprile 2021, «tese» una mano, ma non ci fu riavvicinamento.

Il destino ha voluto che Elisabetta spirasse mentre i Sussex erano in Europa. Ma lo sguardo di Meghan al funerale tradiva il disorientamento. Harry? Avrebbe chiesto a Penguin Random House di rivedere le parti più dure del libro in uscita a Natale. Chissà se il ramo d’ulivo darà mai frutti?