Harry e Meghan Markle scatenati (e innamorati) al concerto di Beyoncé: i video che smentiscono le voci di divorzio

Altro che divorzio. Meghan Markle ed Harry sembrano più felici che mai. Questo almeno è quello che appare guardando i numerosi video condivisi su TikTok dai presenti al concerto di Beyoncé al Los Angeles. I duchi di Sussex si scatenano sulle note della regina del pop come una qualsiasi coppia felice.

Abbracci e baci

Harry e Meghan non sono riusciti a sfuggire agli occhi indiscreti dei presenti al concerto e sono stati ripresi in diverse occasioni mentre assistevano allo show.

Prima mentre ballavano, poi mentre si baciavano abbracciandosi: i video ora sono diventati virali su Tik Tok. In particolare a fare il giro del web è il filmato che li inquadra mentre ballano e cantano insieme sulle note di Love on top: il duca di Sussex poi si lascia trasportare in un tenero abbraccio con la moglie.

OH MY GOD

HARRY AND MEGHAN HUGGING😭

La nuova casa

I due sono stati immortalati anche mentre si abbracciano teneramente, confutando così ogni possibile teoria che li vorrebbe in crisi e ad un passo dal divorzio. Inoltre, è di luglio la notizia secondo la quale il principe e l’ex attrice starebbero cercando una nuova dimora a Malibu e sarebbero quindi pronti a lasciare la villa in cui è stata girata la docuserie che li ha visti come protagonisti.

Chi c'era con loro

Accanto alla coppia la mamma/suocera Doria Ragland e la migliore amica Abigail Spencer, conosciuta sul set di Suits. Meghan e Harry si sono scatenati al SoFi Stadium di Inglewood per la tappa californiana del Renaissance Tour di Beyoncé, una delle "sostenitrici" della duchessa ("Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Siamo tutti ispirati da te", avrebbe scritto la cantante a Markle dopo l'intervista bomba con Oprah ndr).