Meghan Markle perde la guerra delle statuette con Kate Middleton: le sue svendute in saldo

Un altro scandalo si sta consumando alla corte britannica. Le statuette di porcellana realizzata in edizione limitata, per celebrare il matrimonio reale nel 2018 fra il principe Harry e Meghan Markle , sono rimaste invendute. Un caso unico che desta scalpore e fa mormorare i cronisti britannici. Certo, il prezzo di 195 sterline (226 euro) non era economico ma la famosa casa produttrice, la Royal Doulton, aveva commissionato le due mini-sculture all’artista inglese Neil Welch, assolutamente certa che i mille esemplari realizzati, finemente decorati a mano in edizione limitata, sarebbero andati sold out in un lampo per la gioia dei collezionisti e dei sudditi del Commonwealth. E invece, Harry e Meghan in formato mignon (1,4 kg per 26 centimetri di altezza) languono ancora sullo store del produttore. Tanto che la Royal Doulton, tre anni dopo, ha deciso di metterle in saldo e oggi costano 50 sterline in meno (168 euro).

Meghan, rapporto mai decollato

Eppure, il tempo passa e le statuette sono ancora lì. Non si tratta di bazzecole, semmai ciò testimonia un rapporto freddo con i sudditi che non è mai decollato e le parole che Harry e Meghan – il Duca e la Duchessa del Sussex - hanno riservato alla Royal Family nell’intervista in mondo visione con la celebre conduttrice americana Oprah Winfrey, non hanno migliorato la situazione. Anche l’autorevolezza della casa produttrice è in crisi: online, nell’accalorata descrizione, leggiamo che le due statuette colgono “un momento di gioia mentre la coppia sorridente lascia mano nella mano, la Cappella di Windsor” e ancora, “la divisa di Harry è finemente dettagliata con le insegne” mentre sull’abito di Meghan “vediamo la piega dello strascico e i dettagli del suo splendido velo ricamato”. E ancora, “la tiara che indossa Meghan è delicatamente dipinta a mano così come il suo bouquet composto da squisite rose".

Kate, le statuette volano

Insomma, il marketing è al lavoro per salvare almeno le apparenze. Un calo di popolarità con il quale la coppia dovrà fare i conti nella vita lontano da Buckingham Palace. E come se non bastasse, la stampa inglese non ha perso l’occasione per far notare che le statuette raffiguranti William e Kate Middleton sono ormai introvabili, così come quella di Kate, da sola, realizzata in 7500.

