Meghan Markle spunta al Giubileo della Regina Elisabetta: la foto "rubata" scatena la bufera

Sul balcone reale non c'era, ma Meghan Markle è comunque riuscita a diventare protagonista del Giubileo della Regina Elisabetta. Sì perché la Duchessa del Sussex, di ritorno in patria per l'occasione, è spuntata (o, secondo le malelingue, si è affacciata apposta) a una finestra mentre scherzava con alcuni bimbi dicendo loro di fare piano. Insieme a lei anche Harry, che è stato visto parlare con il Duca di Kent.

Il ritorno

Tornata a Londra per la prima volta con i figli Archie e Lilibet (che però non erano con lei negli scatti) Meghan ha scelto un abito blu scuro con spalle scoperte e cappello con nastro abbinato. Giocosa e sorridente, è stata ritratta mentre faceva smorfie insieme alle bimbe dei reali parenti e i social hanno subito (ri)scatenato la gara di look tra lei e Kate. C'è chi vede nella foto "spontanea" l'ennesimo atteggiamento opportunista della Duchessa, "colpevole" di aver allontanato il marito Harry dalla sua famiglia. Ma la verità è che Meghan è così: spontanea e naturalmente stilosa.

Il balcone

Meghan, Harry e il principe Andrea non sono stati tra gli invitati ad affacciarsi al balcone per guardare i festeggiamenti dall'alto e salutare i sudditi perché non sono più membri della famiglia reale nell'esercizio delle proprie funzioni. Ma il ritorno della coppia "emigrata" in America ha comunque fatto parlare i tabloid. I due presenteranno l'ultima nata Lilibeth (così chiamata in onore proprio della Regina), per la prima volta a Londra insieme ai genitori.