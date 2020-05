Meghan legge una storia ad Archie per il suo primo compleanno, Harry fa il video

Il piccolo Archie compie un anno e mamma Meghan Markle gli legge una storia: «Duck! Rubbit!». Mentre papà Harry riprende la scena. Il video è stato condivido sulla pagina Instagram di Save the Children per sostenere la campagna di beneficenza Save with Stories, che mira a raccogliere fondi per bambini e famiglie in difficoltà a causa della crisi del coronavirus nel Regno Unito e nel mondo.

«Duck1 Rubbit!», dice la didascalia del video, è una delle storie preferite dal piccolo Archie. In questo modo il duca e la duchessa di Sussex augurano al figlio buon compleanno. «Grazie #DuchessMeghan per averci aiutato a raccogliere fondi urgenti per il nostro appello al coronavirus leggendo Duck! Rabbit.», risponde Save the children.

Mentre la mamma racconta la storia Archie si distrae e inizia a raccogliere altri libri.

Archie Harrison Mountbatten Windsor è nato il 6 maggio 2019, in un ospedale privato di Londra. Nonostante sia settimo in fila di discendenza, Archie non è un principe, a differenza dei suoi cugini George, Charlotte e Louis. Il primo anno della sua vita è stato molto movimentato con i suoi genitori che hanno lasciato la famiglia reale e si sono trasferiti in Canada e poi a Los Angeles.

Ultimo aggiornamento: 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA