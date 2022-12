Meghan Markle al premio contro il razzismo con l'anello di Lady Diana da 90mila dollari: fu commissionato dopo il divorzio da Carlo

Non solo l'abito con le spalle scoperte (già ribattezzato "revenge dress" visto che pochi giorni fa anche Kate ne ha indossato uno) che rievoca quello di Lady Diana dopo l'ufficializzazione del tradimento di Carlo con Camilla. Il vestito scelto da Meghan per ricevere il premio della fondazione Robert Kennedy per aver combattuto il "razzismo istituzionale" è firmato Louis Vuitton. Ma degno di nota è un anello particolarmente prezioso, appartenuto proprio alla madre di Harry: si tratta di un'acquamarina commissionata nel 1996 da Diana per sostituire il suo anello di fidanzamento dopo il divorzio da Carlo III. Il gioiello ha un valore di 90mila euro.

William e Kate non guarderanno le prime tre puntate della docuserie in cui il fratello Harry e la cognata Meghan promettono di dire la «tutta la verità» sulle ragioni che li hanno spinti a prendere le distanze dalla Royal Family. Il principe di Galles e la moglie hanno deciso di non guardare lo show di Netflix e che «ci penseranno collaboratori e avvocati» a tenere un occhio su quel che di problematico potrebbe emergere dalla serie, hanno detto insider reali al sito della rivista Harper's Bazaar. Le prime tre puntate di ' Harry and Meghan' debutteranno su Netflix giovedì, mentre il secondo pacchetto di altri tre episodi sarà diffuso il 15 dicembre.