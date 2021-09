Venerdì 10 Settembre 2021, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 19:40

Meghan Markle non avrebbe gradito un gesto del marito, il principe Harry, fotografato con una bella e seducente giocatrice di polo. La duchessa di Sussex, responsabile della Megxit e dell'allontanamento dal Regno Unito, non avrebbe un carattere facile (almeno secondo quanto dicono le persone che la circondano) e dunque sembra probabile che si sia arrabbiata nel vedere alcuni scatti.

Meghan Markle furiosa con Harry

Un mese fa Harry ha partecipato a una gara di polo in Colorado senza Meghan Markle, rimasta a casa con i figli Archie e Lilibet. Ed è in quell'occasione che ha conosciuto Riley Ganzi, 24 anni. I due sono stati immortalati insieme per le foto ufficiali, ma il principe le avrebbe dato troppa confidenza abbracciandola. Niente di grave, ma abbastanza per far innervosire Meghan. Secondo quanto riporta New Idea, non avrebbe gradito le foto condivise sul profilo Instagram Aspen Polo Club che ritraggono Harry accanto alla giocatrice di polo che ricambia l'abbraccio cingendogli la vita. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che Meghan «si è pentita della sua decisione di stare a casa».

Meghan Markle, la scenata di gelosia

«La mente di Meghan è andata in tilt non appena ha notato Riley, che è talentuosa, più giovane, bellissima e molto divertente», ha aggiunto la fonte. «Certo, Harry è innamorato di Meghan oggi - ha precisato - ma ora che l’America si sta aprendo verso di lui e Harry tornerà sulla scena per raccogliere fondia favore delle loro organizzazioni di beneficenza, Meghan potrebbe voler tenere sotto controllo il maritino dagli occhi verdi».

