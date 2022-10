Meghan Markle e il mistero sulla sparizione di quelle immagini compromettenti

Lunedì 24 Ottobre 2022, 11:33

Lo sanno tutti: prima di diventare la moglie del principe Harry, Meghan Markle ha avuto un passato di attrice a Hollywood. Oggi i due devono fare i conti, non solo con la loro popolarità in netta discesa e la morte della Regina Elisabetta II, ma anche con chi vuole ripescare alcune interpretazioni discutibili di Meghan Markle... È il caso di una scena a luci rosse che Meghan ha girato nel telefilm Beverly Hills 90210: lo storico telefilm dei primi anni duemila. La sua è stata una breve apparizione in cui praticava del sesso orale a un uomo in auto. Oggi quelle immagini sono state usate sui social per accusarla di ipocrisia dopo che lei stessa, all'interno del suo podcast Archetypes, ha raccontato di aver lasciato un programma televisivo proprio perché non si sentiva valorizzata e preferiva essere considerata per il suo cervello e non essere usata come donna oggetto. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

