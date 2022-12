Punizione per Meghan e Harry: la mossa che potrebbe compiere re Carlo

Giovedì 15 Dicembre 2022, 13:17

Netflix è vicina a rilasciare i prossimi episodi della docuserie sul principe Harry e Meghan Markle e, dall’altra parte del mondo, la Famiglia Reale Inglese starebbe pensando alla prossima mossa. Re Carlo III è alle prese con la preparazione della cerimonia di incoronazione che avverrà il 6 maggio nell’Abbazia di Westminster e secondo alcune fonti starebbe pensando a una punizione esemplare, ossia escludere del tutto suo figlio Harry e Meghan dall’evento, alla luce dei recenti avvenimenti. Secondo gli analisti, la presenza dei Duchi del Sussex potrebbe rivelarsi imbarazzante: per quella data sarà già uscito anche il libro autobiografico di Harry, “Spare” atteso per il 10 gennaio "Potrebbe sembrare aggressivo non invitare Megan e Harry, anche se la maggior parte delle persone capirebbe perfettamente perché quella decisione sarebbe stata presa” ha spiegato a Express Co Uk il corrispondente reale Jonathan Sacerdoti Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

