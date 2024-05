Meghan Markle criticata dalla first lady nigeriana per gli abiti: «Non accettiamo nudità nella nostra cultura»

Non c’è pace per Meghan Markle. Ad attaccarla stavolta è la first lady nigeriana, la senatrice Oluremi Tinubu, che ha rivolto alla duchessa di Sussex parole dure riguardanti le sue “nudità” sfoggiate durante i tre giorni di tour del paese africano insieme al marito Harry. Il capo sotto accusa è soprattutto un abito color pesca dall’effetto nude appunto, oltre a vari gioielli e cambi look per un totale di 120 mila sterline, quasi a volersi ancora dare un tono e rafforzare l’idea che quella visita fosse un impegno reale.

Il principe Harry rinuncia alla residenza britannica (dopo le minacce di Trump): è un cittadino americano. Cosa cambia ora?

Le parole della senatrice

Come riportato dal The Sun la senatrice Tinubu, offesa, si è rivolta alla folla durante il discorso pubblico tenuto in occasione del primo anno in carica di suo marito Bola e in particolare alle donne e ragazze del paese affermando che «non vogliono imitare e cercare di emulare le star del cinema americano».

«Vediamo come si vestono – ha aggiunto la first lady – e il messaggio qui è che dobbiamo salvare i nostri figli.

Non avremo il Met Gala, non accettiamo nudità nella nostra cultura. Non è bello. Le nostre ragazze sono bellissime così, ma dovrebbero essere sicure di ciò che sono».

Carolina Herrera, Altuzarra e Johanna Ortiz tra i marchi indossati da Meghan Markle nel paese. Una scelta che, se rapportata al fatto che la Nigeria è tra i paesi più poveri al mondo, risulta un po’ di cattivo gusto. L’ex attrice protagonista di “Suits” ha inoltre recentemente scoperto tramite un test genetico di essere al 43% nigeriana e credeva di onorare le sue origini africane vestendosi super colorata, come lei stessa ha dichiarato. Vedremo se nei prossimi giorni risponderà alla frecciatina della senatrice Tinubu.

Le "rockstar" Harry e Meghan

Meghan e Harry circa un mese fa hanno intrapreso questo viaggio di tre giorni nel paese (un tour da rockstar com'è stato definito dalla stampa di tutto il mondo) e varie sono le attività alla quale hanno preso parte. Invitati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dopo essere stati accolti con una cerimonia regale hanno incontrato gli alti funzionari e le mogli dei militari. E mentre Harry si è dedicato allo sport prendendo parte a una partita di basket, una di volley e una partita di polo per beneficienza, Meghan ha partecipato a un incontro sulla leadership al femminile organizzato ad Abuja, la capitale, dal capo dell’Organizzazione mondiale del commercio Ngozi Okonjo-Iweala. La coppia ha inoltre svelato una collaborazione tra la Fondazione Archiewell, la loro organizzazione benefica, e Giants of Africa, per dare una possibilità attraverso lo sport ai giovani del continente.