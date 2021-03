Meghan Markle accusata di bullismo si difende: «Macchina del fango contro di me»

Scontro aperto tra Meghan Markle e il Palazzo reale. La duchessa del Sussex si è detta “rattristata” dalle rivelazioni del Times, che ha riportato un caso che risale al 2018: Jason Knauf, allora capo della comunicazione di Meghan e Harry, si sarebbe lamentato del fatto che la duchessa aveva cacciato due assistenti e minato la fiducia riposta su un terzo membro dello staff reale. Il caso è emerso a pochi giorni dall’intervista di due ore a Oprah Winfrey, che sarà trasmessa alla tv Usa il 7 marzo e ripresa da quella britannica il giorno dopo. Un'intervista che tiene il Regno Unito con il fiato sospeso.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Meghan e Harry, il conto per i tabloid inglesi: risarcimento da... PERSONE Harry e Meghan tornano a Londra per l'uscita ufficiale (e sono... ROYAL FAMILY Il principe Harry rivela la ragione del suo addio: «La stampa... ROYAL FAMILY Harry e Meghan privati degli incarichi reali dalla Regina Elisabetta:...

Harry e Meghan, niente corteo con la Regina a Westminster: esclusi anche William e Kate

MEGHAN 'BULLY' CLAIM: Duchess 'bullied two of her staff' during her time as a working royal, it has been claimed, but her lawyers describe the allegations as a ‘calculated smear campaign’ | Daily Mail Online https://t.co/zeZupyJ6LC

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 3, 2021