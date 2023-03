Meghan Markle rilancia il suo blog dopo una pausa di 6 anni: l'aveva chiuso quando si fidanzò con Harry

Lunedì 13 Marzo 2023, 10:52

Secondo alcune indiscrezioni, Meghan Markle potrebbe riportare il suo blog "The Tig" in vita, e per i più esperti il suo posizionamento competerebbe con il sito di benessere e bellezza di Gwyneth Paltrow, Goop. Secondo i documenti depositati presso l'Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti, il rilancio del blog potrebbe anche vedere Meghan fornire commenti sulle relazioni personali e, perché no, sulla sua relazione con il principe Harry. Il blog venne originariamente aperto durante la carriera di attrice di Meghan, mentre recitava nella serie tv "Suits". Fu chiuso con una lettera d'addio scritta proprio da Meghan, quando il fidanzamento con il principe Harry divenne ufficiale e in vista del matrimonio reale. Insieme ad altri progetti come il podcast, il libro di memorie di Harry e la serie di documentari su Netflix, il blog potrebbe diventare una fonte di reddito ulteriore per i Sussex.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

