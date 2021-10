Lunedì 4 Ottobre 2021, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 16:29

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Si dice in Italia, ma evidentemente si ripete ovunque. Persino nella Royal Family più chiacchierata del mondo, dove potrebbe celebrarsi per le prossime festività la reunion di casa Windsor. Secondo gli esperti, il Natale del principe Harry e Meghan Markle con Archie e Lilibet potrebbe effettivamente svolgersi nel Regno Unito: una scelta per “sanare” la frattura in corso tra la Famiglia Reale inglese e quella che ormai viene soprannominata l’American Royal Family.

A Natale la reunion dei Windsor

Harry e Meghan Markle hanno trascorso l’ultimo Natale con i parenti (serpenti?) in Gran Bretagna nel 2018. Nel 2019, i duchi ribelli hanno trascorso le vacanze invernali con il figlio Archie in Canada. Mentre l’anno scorso non hanno potuto viaggiare verso il Regno Unito a causa del Covid, ma probabilmente anche delle accuse che si sono scambiati, gli uni contro gli altri neanche fossero pacchetti sotto l’albero: dal razzismo all’indifferenza verso i pensieri suicidi di Meghan.

Lady D

La regina Elisabetta ed il principe Carlo potrebbero, così, vedere i nipoti Lilibet e Archie. La famiglia reale non ha ancora incontrato Lilibet, nata a giugno, e che porta il nome della compianta Lady D e il nomignolo affettuoso di Sua Maestà, e non vede Archie dall’inizio del 2020. Gli esperti ancora più esperti, quasi 007, rivelano che intanto William e Harry avrebbero ripreso a parlarsi collegandosi su Zoom in compagnia delle loro famiglie.

Queen’s Platinum Jubilee

In vista un doppio ritorno: Meghan Markle accanto al Principe Harry potrebbe partecipare al Queen’s Platinum Jubilee e magari anche a un memoriale per il Principe Filippo: appuntamento decisamente significativo per Meghan che non ha partecipato ai funerali. Una serie di tessere che potrebbero ricongiurgersi per arrivare al lieto fine: quello di trascorrere tutti insieme, belli, ricchi e famosi, un Santo Natale al Sandringham Castle con la Regina. I tempi sembrano maturi e le prossime festività natalizie potrebbero rappresentare un nuovo spartiacque nella vita della duchessa e nelle dinamiche relazionali dell’intera royal family. Da Buckingham Palace sarebbero pronti a mettere una pietra sopra le recenti incomprensioni, a patto ovviamente che pure i Sussex facciano un passo verso il Palazzo.