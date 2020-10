Meghan Markle e Harry, duro attacco della famiglia di Kate: «Pagliacci in cerca di attenzione»

«Meghan ed Harry sono pagliacci in cerca di attenzione». Lo ha scritto su Linkedin Gary Goldsmith, zio di Kate Middleton: il post poi è stato cancellato ma troppo tardi, aveva già fatto il giro del mondo. Insomma oltre che tra le due Duchesse pare non corra buon sangue tra i rispettivi membri delle famiglie. «Con tutto quello che sta succedendo nel mondo questi due pagliacci fanno di tutto per stare al centro dell’attenzione - aveva scritto il fratello di Carole, madre di Kate - Per favore, chiudete il becco e allevate il vostro bambino. Smettetela di parlare e di pretendere! Harry, hai perso tutto il nostro amore e rispetto. Meghan, sei disonesta. Tacete, qui abbiamo da fare per salvare vite e l’economia».

«Meghan Markle e Harry protagonisti di un reality»: scoppia il caso, poi interviene il portavoce

Meghan Markle "in campo" per le elezioni Usa, la telefonata agli elettori: «Ciao, sono Meg, vai a votare?»

E ci si mette anche Christina Oxenberg, cugina del principe Carlo e attrice di "Dynasty": «Gli inglesi si aspettano troppo da Harry e Meghan. In America, per essere applauditi, basta salvare un cane da un rifugio», ha detto la donna. Insomma, Meghan e Harry saranno pure lontani ma i veleni contro di loro, nel Regno Unito continuano a essere all'ordine del giorno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA