Meghan Markle, ingenua o attrice? «Non ho cercato Harry su Google». Ecco perché c'è chi non crede alle sue parole

Stava per sposare il principe Harry, nipote della regina d'Inghilterra, ma per un’americana come lei «titoli nobiliari e altezze varie non significavano granché». Addirittura, Meghan Markle, nell'ormai celebre intervista a Oprah Winfrey, ha sostenuto di essere quasi all’oscuro di chi fosse veramente Harry e di non essere andata su Google a cercare informazioni sul suo conto. Non sapeva nulla di inchini, cerimoniale. Però qualcosa, alla fine, su Google l'ha dovuta cercare: «Nessuno mi ha nemmeno insegnato l'inno - racconta - la sera sono dovuta andare su internet, cercare l'inno inglese, e impararmelo tutto da sola. Io non avevo idea di quale fosse l'inno inglese».

Attrice o ingenua?

Possibile che una donna, seppur fuori da quel mondo, che sta per entrare a far parte della Royal Family - una delle monarchie più antiche e longeve del mondo - sia davvero così ingenua? Oppure Meghan è solo una brava attrice che ha voluto vendicarsi con un piano attuato alla perfezione? L'opinione pubblica si divide tra chi non crede a una parola di ciò che Meghan e Harry hanno raccontato, a chi la giudica invece una persona coraggiosa che ha smascherato un sistema. Quale sarà la verità? E c'è chi ci rimette persino il posto di lavoro. Piers Morgan, popolare conduttore televisivo, dopo sei anni ha lasciato la conduzione di 'Good Morning Britain', dopo le polemiche suscitate dai suoi commenti su Meghan Markle. L'emittente ha comunicato la decisione dopo che Ofcom, l'ente regolatore britannico, ha annunciato di avere aperto un'indagine sulle parole del giornalista e presentatore, dopo avere ricevuto 41mila reclami. Nella puntata di lunedì, Morgan aveva affermato di «non credere ad una parola» di quanto raccontato dalla moglie del principe Harry nella sua intervista tv a Oprah Winfrey.

L'inchino

Meghan stessa racconta di essere entrata nella famiglia reale in "maniera naif. «Ne sapevo poco e certo non mi ero messa a googolare l'uomo di cui mi ero innamorata. Li immaginavo come i personaggi di una favola». Ma come: chiunque googola spasmodicamente sull'uomo appena conosciuto e lei che conosce un principe no? Ricorda poi quando Harry le propose di incontrare la Regina: «Sai fare l'inchino? mi chiese. Io pensavo che gli inchini fossero puro cerimoniale, una cosa da eseguire solo in pubblico, magari per i fotografi: e invece no, la monarchia implica un rigido protocollo. E me lo insegnò nel cortile del palazzo pochi minuti prima di entrare». Meghan dice di sentirsi come la Sirenetta disneyana: che per sposare il suo principe perde la voce, per poi in ultimo ritrovarla. Ma chi è il cattivo della favola ancora non si è capito davvero.

