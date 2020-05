Meghan Markle e Harry, ecco quanto pagano per la nuova villa da sogno a Beverly Hills

Il principe Harry e Meghan Markle hanno iniziato alla grande la loro vita lontana da Buckingham Palace. Dopo essersi trasferiti in California insieme al piccolo Archie, i duchi di Sussex hanno trovato una dimora decisamente di lusso per poter continuare una vita da sogno anche lontano dalla famiglia reale britannica. Ci sono due vip, in particolare, che li hanno aiutati a trovare casa in poco tempo: ecco di chi si tratta.

Meghan legge una storia ad Archie per il primo compleanno (e Harry gira il video)

Archie compie un anno, lo "strano" dettaglio notato nella foto di nonno Carlo

La lussuosissima villa in cui si sono trasferiti Harry e Meghan, a Beverly Hills, è di proprietà di Tyler Perry, attore e comico molto famoso negli Stati Uniti. Il valore dell'immobile si attesta intorno ai 18 milioni di sterline (oltre 16,5 milioni di euro) e anche se i duchi di Sussex l'hanno presa in affitto, di certo stanno affrontando una spesa mensile non indifferente. Un discreto sconto, tuttavia, sarebbe merito di un'amica comune a Meghan Markle e a Tyler Perry.

Si tratta di Oprah Winfrey, una delle più famose conduttrici televisive degli Stati Uniti e non solo. Da tanto tempo grande amica di Meghan Markle, la leggendaria Oprah si sarebbe attivata immediatamente per aiutare la coppia a trovare un posto dove vivere una volta allontanatasi dalla famiglia reale britannica. Nonostante la scarsa fama al di fuori degli Stati Uniti, Tyler Perry è tra i dieci vip d'Oltreoceano più ricchi da almeno un decennio. Stando a quanto rivelato dal Daily Mail, e confermato anche da Tmz, Harry e Meghan pagherebbero un affitto mensile di circa 30mila dollari (oltre 27mila euro), tra l'altro con un notevole sconto rispetto a quanto proposto inizialmente dall'attore statunitense.

Ultimo aggiornamento: 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA