6 Marzo 2021

Agli "attacchi a orologeria" di Buckingham Palace, Meghan Markle, moglie del principe Harry, risponde con altrettante anticipazioni "bomba" dell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, che sarà trasmessa domani dalla Cbs (che ha sborsato tra i 7 e i 9 milioni di dollari di diritti televisivi). «Non so come possano aspettarsi che restiamo in silenzio - ha detto in un video diffuso alla vigilia - dopo che in tutto questo tempo hanno continuato a dire menzogne su di noi. E anche se questo vuol dire perdere delle cose, voglio dire, finora ne abbiamo già perse tante». Oprah, la conduttrice più famosa d'America, le chiede come si sente e lei risponde attaccando «The Firm», ossia «la ditta», un soprannome per definire la famiglia reale insieme a coloro che gestiscono gli affari della royal family.

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself. It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 5, 2021

Meghan ha definito «liberatorio» l'essere stata in grado di «dire di sì» alla richiesta di intervista di Oprah Winfrey e, in generale, di poter tornare a parlare a nome suo. Lei ed Harry, ha dichiarato in un'altra clip dell'intervista, «hanno finalmente la capacità di fare le loro scelte». La famiglia reale è un «costrutto» diverso «da quello che la gente si immagina». Meghan ha poi denunciato l'apparato di comunicazione della famiglia reale britannica, presente anche quando aveva parlato con Oprah una prima volta.

Harry e Meghan, l'intervista "bomba" arriva in Italia: ecco quando e dove vederla

L'attesissima intervista di due ore della anchor al principe Harry e a sua moglie Meghan Markle sarà

trasmessa in Usa domenica alle 20 (le 2 di notte in Italia), e solo il giorno dopo nel Regno Unito, sul canale ITV. Cbs, secondo gli inserzionisti, sta cercando di vendere spot commerciali di 30 secondi a 325 mila dollari, il doppio del prezzo normale in una fascia oraria normale. Harry e Meghan, ha assicurato un portavoce, non riceveranno alcun compenso.