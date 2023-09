Meghan e Harry non torneranno nel Regno Unito: «Per quella storia di Kate»

Lunedì 4 Settembre 2023, 11:09

Meghan e Harry non torneranno mai permanentemente nel Regno Unito, in parte a causa del loro rapporto scomodo con la Principessa Kate, secondo un biografo reale. Andrew Morton, autore della biografia "Diana: Her True Story", ha dichiarato in un'intervista a Sky News che non crede che Meghan sarebbe mai disposta a inchinarsi a Kate. Ha aggiunto che non vede questa possibilità, poiché la coppia ha stabilito la propria vita in California, con le proprie influenze e aziende. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, inoltre, Harry farà una breve visita "a casa" la prossima settimana per partecipare ai WellChild Awards. Questo annuncio arriva mentre Harry è atteso a Londra in coincidenza con il primo anniversario della morte di sua nonna, la Regina Elisabetta, avvenuta il 8 settembre 2022.