Lontani sono i ricordi della frugalità nella quale il principe Harry viveva da bachelor nell'appartamento di una sola camera da letto a Kensington Palace, e anche la graziosa umiltà del Frogmore cottage, nel quale si era trasferito insieme a Meghan dopo la nascita del primogenito Archie. La residenza californiana nella quale la coppia è andata a vivere due mesi fa, è la piena accettazione dello stato di star internazionale che accompagna i due nella nuova vita in abiti civili, e una spudorata esibizione di ricchezza di puro marchio americano. The Chateau è una villa a due piani di stile mediterraneo di 1.350 mq, all'interno di una tenuta di due ettari sulle colline di Santa Barbara a Nord di Los Angeles, nel distretto di Montecito, che è uno dei più ambiti codici postali della California. Nell'area hanno vissuto o vivono in ordine sparso l'ex presidente Ronald Reagan con sua moglie Barbara, Ellen DeGeneres, Julia Dreyfus, Gwyneth Paltrow e Jeff Bridges, oltre alla vera regina statunitense, per quanto senza corona: Oprah

Winfrey.

Meghan e Harry si trasfericono a Santa Barbara: «Rispettate la nostra privacy»

TEATRO E PALESTRA

Nove camere da letto per la famiglia di tre persone, e sedici i bagni. All'interno dell'abitazione ci sono una palestra, un teatro, una sala da biliardo e una per i giochi dei bambini; camini in pietra, cantina, e persino un ascensore per salire al secondo piano. Fuori ci sono un campo da tennis, la piscina, e un garage per cinque vetture, circondati da un parco con giardini a terrazza di stile italiano, e dai cipressi. L'ex principe ha fatto una scelta oculata. Ha pagato per la proprietà la cifra da rapina di 14,65 milioni di dollari, se paragonata ai 25 milioni spesi nel 2009 dal venditore, che è il ricchissimo imprenditore russo Sergey Grishin, fuggito dalla madrepatria dopo aver ammesso una lunga fila di rapine alle banche in Estonia, e la falsificazioni di documenti finanziari. Grishin dice di essere laureato in fisica, ma ammette anche di aver iniziato a far soldi vendendo dal suo appartamento a Mosca hot dog e hamburgers. Da quando è arrivato negli Usa ha fatto domanda direttamente a Donald Trump per un passaporto statunitense, offrendo in cambio informazioni riservate su alcuni dei tycoon moscoviti. In California ha investito parte di una fortuna stimata nell'ordine di mezzo miliardi di dollari, in proprietà immobiliari iconiche, come la villa nella

quale fu girato il film Scaraface.

Il principe Harry contro i social: hanno creato un clima di odio

Gli acquisti sono stati fatti dieci anni fa in un periodo di crescita rampante del valore immobiliare, e si sono rivelati dei pessimi affari ora che Grishin sta cercando di vendere, con la minaccia degli incendi stagionali che devastano la costa pacifica a nord di Los Angeles, e l'epidemia del Covid 19 che sta piegando l'economia degli Usa.

IL PATRIMONIO

Harry, che ha un patrimonio personale di circa 30 milioni di dollari, si è esposto solo per una parte del pagamento, e ha ottenuto un mutuo nove milioni e mezzo di dollari per il restante. I tabloid inglesi avevano insinuato che l'acquisto è stato possibile grazie all'intervento del padre Carlo; sembra invece che l'investimento sia stato autonomo dal patrimonio familiare, che è poi quello della corona inglese. Grazie ai tassi di interesse particolarmente bassi al momento nel mercato immobiliare Usa, la quota mensile del mutuo potrebbe essere di soli 40.000 dollari al mese, ai quali vanno aggiunti la tassa immobiliare annuale di 68.000 dollari. La coppia è insediata già da sei settimane nella nuova abitazione che è diventata a tutti gli effetti la loro prima casa, anche se i due contano di passare la

metà dell'anno nella nativa Londra.

Kate Middleton e Meghan Markle, un incidente le ha divise per sempre: «La guerra è iniziata da una sfuriata»

Anche lì li aspetta un conto immobiliare salato. Harry e Meghan si sono impegnati a restituire i 3,1 milioni di dollari pagati dalla corona per la ristrutturazione del Frogmore Cottage nel quale hanno vissuto negli ultimi anni, con una rata mensile di 24.000 dollari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA