Domenica 30 Aprile 2023, 23:07 - Ultimo aggiornamento: 23:31

Da gennaio, tutti si chiedevano che cosa fosse accaduto alla duchessa di Sussex Meghan. Era scomparsa, non dichiarava più nulla, non partecipava alle presentazioni del libro “Spare” del marito Harry. Non ha nemmeno detto una parola sulla biografia di cui tutto il mondo parlava, né per condividerla né per prenderne le distanze. A Buckingham Palace c’era un po’ di preoccupazione, perché spesso le tempeste più terribili sono precedute da un’ingannevole quiete. Ma Meghan finalmente si è rifatta viva a un Ted Talk. Si è subito notato che ha un nuovo look, più combattivo di prima. Sono sparite le lentiggini da ragazza della porta accanto, i capelli sono stirati e cadono dritti sulle guance nello stile di Gwyneth Paltrow, mentre il volto sembra avere subito qualche ritocco e la pelle pare avere perso un po’ di elasticità, nello stile delle Kardashian.

William e Kate festeggiano 12 anni di matrimonio: ora l'ultima stagione di The Crown ripercorre la nascita del loro amore

IL BASKET

I meghanologi del Palazzo hanno studiato le novità e non sono per nulla tranquilli. Si teme che dopo avere deciso di restare in California, ufficialmente perché il 6 maggio cade il quarto compleanno del figlio Archie, la Duchessa voglia comunque essere presente all’incoronazione di Carlo III, per rubare la scena al suocero almeno nei titoli dei giornali. Che cosa è accaduto dunque negli ultimi giorni da preoccupare così tanto? Meghan ha scoperto un improvviso interesse per il basket ed è ricomparsa, con Harry, lunedì sera alla partita dei Lakers, il posto di Los Angeles dove vanno le celebrità quando vogliono essere certe di venire fotografate. Qualcuno ha gridato “bacio, bacio”. Harry ci ha provato, ma lei lo ha respinto lasciandolo con la bocca a mezz’aria: con un’allegra risata, ma lo ha respinto.

Pochi giorni prima, il “Telegraph” aveva pubblicato una strana storia, rivelando che Meghan aveva scritto tempo fa una lettera a Carlo facendo il nome del royal che si sarebbe informato sul colore della pelle di Archie, circostanza da lei resa pubblica nella famosa intervista del 2021 con Oprah Winfrey. Secondo il giornale, Meghan avrebbe rifiutato l’invito all’incoronazione perché insoddisfatta della risposta di Carlo alla lettera. Ma l’addetto stampa dei Sussex ha subito smentito: «La duchessa di Sussex sta facendo la sua vita nel presente, non pensando alla corrispondenza di due anni fa relativa alle conversazioni di quattro anni fa». Acqua passata dunque? Carlo conosce Virgilio e le parole che il poeta nell’Eneide fa pronunciare a Laocoonte a proposito del Cavallo di Troia: «Temo i Greci anche se portano doni». Il caso è davvero chiuso o sarà il nome del colpevole indicato nella lettera la sorpresa dell’incoronazione?

Gli amici di Meghan dicono che queste sono illazioni gratuite e maligne, fatte per alimentare il circo mediatico che la perseguita. Armata del nuovo look, la Duchessa ha firmato (senza Harry) un contratto con la principale agenzia di talenti di Hollywood, la WME. Non si pensa che voglia tornare a recitare magari in una nuova serie dei Bridgerton, ma solo disporre di un valido appoggio per una carriera da imprenditrice. Glielo ha suggerito Serena Williams, la quale ha fatto molti soldi fuori dal mondo dello sport proprio con l’aiuto di WME, che cura anche gli interessi di Rihanna, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Matt Damon, Martin Scorsese e Charlize Theron. Ne ha bisogno, perché gli affari non vanno molto bene. La serie con Netflix chiamata Pearl, sulle donne che hanno lasciato un segno nella storia, è stata abbandonata per mancanza di spettatori e non sono all’orizzonte nuovi contratti. Inoltre, come se non bastasse, il programma di giornalismo investigativo francese Envoyé Spécial ha dato un’occhiata ai conti dei Sussex e alla loro fondazione Archewell, scoprendo che all’indirizzo indicato come sede non ci sono né uffici né impiegati. Secondo il giornalista Julien Duponchel la fondazione ha raccolto 13 milioni di dollari e ne ha distribuiti 2,9 ad enti di beneficenza. Dedotte le spese (un milione) ci sarebbero nove milioni di dollari che dormono nei conti e che non sono stati ancora usati per fare del bene. Insinuazioni molto gravi, per le quali Envoyé Spécial si aspetta una querela che non è ancora arrivata.

Anche dall’Australia giungono cattive notizie per la Duchessa, perché Channel7 trasmetterà alla vigilia dell’incoronazione un documentario nel quale parleranno, per la prima volta insieme, suo padre e i suoi fratelli, Samantha e Thomas jr. Samantha ha già anticipato il tono di quello che verrà detto: «Farebbe ancora la cameriera, se non fosse per suo padre». Meghan, ha dunque urgente bisogno di una visibilità che attiri su di lei altre simpatie e sulla quale costruire la propria nuova carriera. Carlo spera che Harry torni presto a casa, e che il 6 maggio passi in fretta.