Si profila una scelta difficile per l'ex Spice Girl Victoria Beckham, 47 anni, in occasione del matrimonio di suo figlio Brooklyn Beckham, 22 anni, con la bionda modella, attrice, produttrice di ottima famiglia Nicola Anne Peltz, 26 anni, figlia della top model Claudia Heffner e del magnate delle bibite "Snapple", Nelson Peltz. La preoccupazione di Victoria non è legata alle quotazioni della futura nuora in fatto di recitazione: Nicola ha interpretato il ruolo di Katara nel film "L'ultimo dominatore dell'aria" vincendo la nomination di Peggior attrice non protagonista all'edizione Razzie Awards del 2010. No, non è questo che angoscia l'ex Spice Girl e il marito David Beckham: il motivo è - secondo il Daily Express che ha dedicato un servizio al "caso" - che nella lista degli invitati compaiono i Reali William e Kate, ma anche Meghan Markle e Harry.

Matrimonio di Brooklyn Beckham, il dilemma della coppire reali

Come potrebbero convivere le coppie dopo gli ormai famosi scambi di veleni reciproci e dopo la rottura di Harry con i Reali d'Inghilterra? La stilista si sta preparando ad ospitare una cerimonia glamour per il figlio 22enne di lei e del marito David Beckham, che la prossima estate si sposerà con la fidanzata Nicola Peltz.

Tuttavia, nonostante la gioia di Victoria per aver contribuito a pianificare l’occasione piena di star, la Beckham sta anche incontrando alcune difficoltà a causa dell’uscita esplosiva di Meghan e del principe Harry dal Regno Unito e dei loro ruoli come Senior Royals.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz



Victoria e l’ex calciatore del Manchester United David, 46 anni, hanno infatti stretto amicizia da tempo con il principe Harry e suo fratello maggiore, il principe William nel corso degli anni.

David è stato recentemente avvistato anche mentre si godeva le partite di Euro 2020 in Inghilterra con William e sua moglie Kate Middleton. Secondo il Daily Express, lo sportivo ha definito William il suo “compagno intimo”.

Nel frattempo, Victoria si è avvicinata a Meghan dopo il suo trasferimento in California con Harry e la loro giovane famiglia. I Beckham hanno anche partecipato al matrimonio di William e Kate e alle nozze di Harry e Meghan. Così, dopo le loro apparizioni ai matrimoni reali, sembra che Victoria si senta in dovere di invitare i reali al party, dopo che Brooklyn celebrerà il suo grande giorno con Nicola Peltz.

Secondo una fonte, Victoria si trova ora ad affrontare un difficile dilemma, poiché non è sicura se evitare di invitare solo una delle coppie reali alla cerimonia o prendere in mano la situazione e avere entrambe presenti al matrimonio.

La verità, tra le altre cose, è che «Vic è un po’ preoccupata di invitare entrambe le coppie poichè tutta l’attenzione sarebbe concentrata sui reali in guerra piuttosto che su suo figlio e sulla sua futura moglie.

Il Daily Express aggiunge che David Beckham avrebbe suggerito che lui e Victoria dovrebbero invitare sia William che Kate e Meghan e Harry nel tentativo di “rimanere neutrali”. David crede che «magari qualcuno farà un passo indietro».

Un amico vicino a Victoria ha riferito al giornale: «Victoria ha sempre esaltato la filosofia di Meghan sull’essere gentile. In un’intervista a Glamour, la star ha dichiarato: “E' bello essere stati crudeli quando ce n'era bisogno, e ora è bello essere gentili. La gentilezza è sempre stata al centro del potere femminile».

Quanto ai futuri sposi, Brooklyn e Nicola hanno iniziato a frequentarsi nell’ottobre 2019 e si sono fidanzati a luglio dell’anno scorso.

Victoria è stata piena di elogi per la sua futura nuora durante un’apparizione su ITV Lorraine, dicendo: «È dolce, è gentile, è una donna così adorabile, calda, meravigliosa. Non avremmo potuto chiedere a Brooklyn di incontrare una signora più adorabile. Noi siamo molto felici. La amiamo».