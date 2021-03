Foggia, medico di 88 anni sta per prendere la 14esima laurea: «Sono lo studente più anziano del mondo»

Lo studente più anziano del mondo è italiano, e sta per prendere la sua 14a laurea. Accade a Troia (Foggia), e lo studente record si chiama Leonardo Altobelli. Di professione medico, Altobelli ha compiuto 88 anni lo scorso 15 marzo, e nella sua carriera accademica ha conseguito ben 13 lauree e diversi titoli accademici come il master in Criminologia e Psicologia investigativa dell'Università di Foggia appena conseguito presentando una tesi dal titolo «L'impiccagione».

APPROFONDIMENTI ITRI Itri, la storia incredibile di nonno Aldo: operato al cuore a 103 anni GRAN BRETAGNA Principe Filippo, tutte le volte in cui la sua salute ha preoccupato... ROMA Covid, nonna Fiorina (108 anni): «Ho già vinto la...

Bevagna, super nonna festeggia 100 anni: «mai andata in ospedale»

Chi è

Nella vita, Leonardo Altobelli è un medico di base a riposo, e nell'84 è stato anche sindaco della città di Troia. Al momento studia per conseguire una laurea in Scienze investigative: è già iscritto al corso. «Sono lo studente più anziano del mondo ed il secondo più titolato», ha spiegato l'ex sindaco di Troia. Queste le lauree che compaiono nel curriculum del medico: Medicina e Chirurgia conseguita a Siena nel '69, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Archeologia, doppia laurea in Pedagogia, Agraria e Scienze e tecnologie alimentari, Scienze turistiche, Storia e Biotecnologie.

Guido Longo, chi è il nuovo commissario alla sanità di Calabria, il super poliziotto che è stato questore a Caserta e a Palermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA