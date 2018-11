Medicina, la tv fa bene: laurea honoris causa a Michele Mirabella all'università di Bari

Autore, attore, regista, star della tv e della radio: chiudere Michele Mirabella, classe 1943, in una categoria dello spettacolo è impossibile. Di certo, come conduttore delle fortunate trasmissioni "Elisir" e "Tutta Salute" ha spiegato per decenni con garbo e ironia tutto lo scibile della medicina mettendosi sempre al posto dello spettatore malato. Per questo il Senato Accademico dell'Università di Bari ha approvato la proposta del Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.O.) di conferire la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia a Michele Mirabella popolare conduttore del programma di Raitre. La motivazione ufficiale sottolinea «l'indiscussa esperienza di Mirabella nel campo della divulgazione scientifica e medica e la sua grande disponibilità a supportare le iniziative di interesse culturale e sociale promosse dal nostro Ateneo e, in particolare, dalla scuola di Medicina, oltre all'impegno profuso nel campo della sensibilizzazione per la ricerca attraverso l'incarico di Presidente del Comitato AIRC della Regione Puglia.» La proposta, che passerà adesso all'esame del Miur, riconosce inoltre la capacità di Michele Mirabella «di diffondere argomenti complessi di carattere scientifico e medico al grande pubblico attraverso un linguaggio semplice ed efficace, sempre nel rispetto del necessario rigore scientifico». Un vero traguardo per lui che voleva fare giurisprudenza e per amore di una ragazza dalle trecce bionde finì per amare le lettere .

