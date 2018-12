Bianca Atzei: «Max Biaggi? Rifarei tutto, l'amore vero si vive una volta sola»

“Non sono innamorata. E’ difficile imparare a fidarsi, capire se gli altri in me cercano la donna o il personaggio. Il mio amore oggi è il lavoro, la musica”, Bianca Atzei torna a parlare della sua vita sentimentale e del suo passato rapporto con Max Biaggi.

La cantante infatti dopo la fine della sua love story con Max Biaggi ha partecipato all’Isola dei Famosi dove ha trovato un grande amico, Jonathan Kashanian, ma non ha trovato l’amore. Bianca infatti è single e proprio ultimamente il suo ex, con cui non sono mai mancate frecciatine per la fine improvvisa della storia, è tornato a parlare di lei in relazione al suo incidente: “Avevo questi danni al polmone e fui sottoposto a un nuovo intervento – ha spiegato ospite a “Domenica In" - Durante quei momenti ho avuto accanto le persone più importanti: i miei genitori, i miei figli e i migliori amici. Lì capii che dovevo stabilire delle priorità, quelle erano i miei figli. Sono diventato più cinico, ma è stato una necessità, ho dovuto far soffrire anche delle persone che prima consideravo delle priorità e dopo non lo erano più”.

Bianca però, che le è stata vicina durante i momenti difficili e che non ha mancato di rispondere, non cambia la sua posizione: “Rifarei tutto, esattamente uguale – ha fatto sapere a “Diva e donna” – perché so cosa c’è stato di vero nel grande amore vissuto. So qual che ho dato, ma anche ciò che ho ricevuto. Ma so anche che l’amore grande, importante, si vive una volta sola. In futuro non potrò più cantare per un uomo una canzone d’amore (“Ora esisti solo tu”, portata a Sanremo) totale come quella”.

Ultimo aggiornamento: 19:23

