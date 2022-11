Ferrari, morto Mauro Forghieri: storico ingegnere della casa di Maranello, aveva 87 anni

È morto questa mattina il modenese Mauro Forghieri, icona storica dell'automobilismo mondiale ed emblema della gloriosa storia della Ferrari. Ingegnere e stretto collaboratore di Enzo Ferrari, Forghieri era nato a Modena nel 1935, aveva 87 anni. È stato direttore tecnico della scuderia Ferrari dal 1962 al 1984. Proprio con Forghieri la scuderia di F1 della casa automobilistica di Maranello ha vinto sette titoli costruttori.

Mauro Forghieri: chi era

Mauro Forghieri progettista a 360 gradi, motori, telai, meccanica e anche aerodinamica, è stato il più longevo e prolifico responsabile della Gestione Sportiva della Casa del Cavallino Rampante. Assunto da Enzo Ferrari nel 1960 per lavorare nell’ufficio tecnico, già un anno dopo, con il divorzio da Maranello dell’ing. Carlo Chiti e di Giotto Bizzarrini, era diventato in pratica il capo del reparto tecnico delle vetture da corsa. Un ruolo che mantenne fino al 1984 per passare successivamente alla Ferrari Engineering, dove rimase sino al 1987.

