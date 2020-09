Mauro Corona, le scuse a Bianca Berlinguer: «Sono stato un cafone, ma non sono sessista»

Dopo lo sfogo, arrivano le scuse. Mauro Corona, che durante l'ultima puntata di Cartabianca su Rai 3 aveva zittito violentamente la conduttrice Bianca Berlinguer, si è scusato pubblicamente durante la trasmissione di Dario Bignardi "L'Intrusa", su radio Capital. Lo scrittore aveva rivolto alla giornalista un volgare "stai zitta, gallina!" suscitando non solo la reazione della Berlinguer, che ha risposto "ma come si permette!?", ma anche di tutto il mondo dello spettacolo e dell'informazione, che ha condannato unanimemente le sue frasi.

«Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo… però chiamarla subito - ha detto lo scrittore, ospite fisso alla trasmissione della Berlinguer - poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un pò sedimentare. È stato un istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione. Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca Berlinguer, non perché abbia paura di ritorsioni, ma perché la mia coscienza mi ha detto: sei un cretino e un maleducato».

Corona si difende anche da chi aveva definito le sue parole "sessiste". «Non è stata una reazione sessista, io ho tre figlie - spiega - in tutti i miei libri la donna ne esce con dignità e onore, figuriamoci se nelle mie intenzioni volevo offendere le donne. Comunque se si sono sentite offese chiedo scusa a tutte quante». Quando daria Bignardi gli chiede quali siano state le motivazioni del suo comportamento, Corona ha risponde che nell'ultimo periodo è abbastanza nervoso. «Da 40 giorni non tocco una goccia d'alcol e, dopo anni e anni di bevute, ho degli scompensi… mi accorgo di essere oggi abbastanza aggressivo e intollerante», conclude Corona.



