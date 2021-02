Mauro Bellugi, il dolore dell'amica Barbara D'Urso: «Cantavi e sorridevi nonostante tutto, sei un esempio»

Barbara D'Urso ricorda con un commovente post su Instagram l'amico Mauro Bellugi, morto oggi all'età di 71 anni dopo aver subito l'amputazione delle gambe a causa di complicazioni del Covid. La conduttrice ha condiviso un frame di una puntata di "Live - Non è la D'Urso" in cui Bellugi si collegò in diretta con la trasmissione direttamente dall'ospedale. «Metto questa foto perché qui sorridi - scrive Barbara - nonostante tutto quello che ti stava succedendo sorridi e canti con me, come sempre, la canzone di Modugno... E quanto ridevi e quanto cantavi!». Barbara D'Urso conclude il ricordo così: «Sei un esempio Mauro... Uomo, padre, marito ed amico meraviglioso... Per sempre».

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Morto Mauro Bellugi, l'ex calciatore dell'Inter aveva subito... CALCIO Mauro Bellugi, chi era il calciatore morto per il Covid LIVE NON E' LA D'URSO Bellugi, il dramma a Live non è la D'Urso dal letto... COVID Covid, il dramma dell'ex azzurro Bellugi: «Ho perso le...

Morto Mauro Bellugi, l'ex calciatore dell'Inter aveva subito l’amputazione delle gambe per il Covid. Aveva 71 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA