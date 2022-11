Maurizio Crozza positivo al Covid, salta la puntata di domani di "Fratelli di Crozza"

Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid. Per questo motivo domani, venerdì 25 novembre, “Fratelli di Crozza” non andrà in onda. Al posto della decima puntata verrà trasmesso il best of “I migliori fratelli di Crozza”. La puntata inedita verrà recuperata in coda alla stagione in onda.

“Fratelli di Crozza” è visibile in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Warner Bros. Discovery. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.