Maurizio Costanzo, le ultime parole sulla morte: «Mi incuriosice, ma mi disturba lasciare Maria e i miei figli»

A poche ore dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, morto a 84 per complicazioni di salute mentre era ricoverato alla clinica Paideia di Roma, la trasmissione Rai "Che tempo che fa" ha voluto omaggiare su Facebook il celebre giornalista e conduttore televisivo italiano, tramite un post che cita le sue stesse parole rilasciate in un'intervista al settimanale Chi nel 2019.

«La morte mi fa curiosità. L'unica cosa che mi disturba è dover lasciare Maria, i miei figli e i miei nipoti. Vorrei essere ricordato come uno che ha sempre cercato di fare e che ha provato, soprattutto, a vivere», aveva confidato nell'occasione il conduttore, rimarcando così, ancora una volta, la solidità della sua relazione con la collega Maria De Filippi, di 23 anni più giovane di lui, con la quale era sposato dal 1995.

Il triste giorno purtroppo è arrivato. Costanzo ha lasciato la moglie e i suoi tre figli: Camilla, di 50 anni, Saverio, di 47, e Gabriele di 31. I primi due sono nati da una precedente relazione avuta con la giornalista Flaminia Morandi, dal 1973 al 1984. Il terzo, invece, è stato adottato dalla coppia Costanzo - De Filippi.

Ecco chi sono i figli di Maurizio Costanzo: età, lavoro e vita privata

Camilla Costanzo ha 50 anni ed è la primogenita di Maurizio Costanzo. È nata a Roma nel 1973 e lavora come sceneggiatrice in Rai e scrittrice di romanzi. Riservata e schiva ai riflettori, da lei sono arrivati i due primi nipoti del conduttore televisivo: «Camilla riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri», aveva detto qualche tempo fa proprio il padre Maurizio durante un'intervista.

Tra le opere letterarie di Camilla Costanzo figura, in particolare, «Ero cosa loro. L'amore di una madre può sconfiggere la mafia», scritto insieme alla protagonista dei fatti narrati, Giusy Vitale, e pubblicato con Mondadori. Narra la storia di una donna proveniente da una famiglia di mafiosi in Sicilia, che mette tutto il suo coraggio per uscire dal mondo violento a cui appartiene per diventare una collaboratrice di giustizia.

Il secondogenito di Maurizio Costanzo è Saverio Costanzo, senza dubbio il volto più noto dei tre figli del compianto giornalista. Nato anche lui a Roma, nel 1975, ed è un acclamato regista e sceneggiatore cinematografico. Tra i suoi film si ricorda «La solitudine dei numeri primi» - ispirato all'omonimo romanzo di Paolo Giordano, vincitore del premio Strega - che ha diviso la critica alla 72esima Mostra internazionale del Cinema di Venezia nel 2015. Per il piccolo schermo il regista ha diretto «L'amica geniale», serie tv targata basata sull'ominimo romanzo della scrittrice napoletana Elena Ferrante.

Nel 2007 anche Saverio ha avuto due figli, nati dall'allora compagna Sabrina Nobile. Attualmente il regista è legato sentimentalmente alla pluripremiata attrice fiorentina Alba Rohrwacher, vincitrice di un Nastro d'Argento proprio per la sua recitazione ne «La solitudine dei numeri primi».

Il terzo e ultimo figlio del conduttore scomparso, è Gabriele Costanzo. Di lui si sa molto poco: innanzitutto, Gabriele è stato adottato da Maurizio e Maria De Filippi nel 2004, quando aveva 12 anni. Nato a Roma nel 1992, dopo il diploma ha iniziato a lavorare dapprima insieme alla madre nella redazione di Uomini e Donne, e poi insieme al padre per il Maurizio Costanzo Show. Da alcuni anni ha una relazione con Francesca Quattrini, una ragazza di 6 anni più giovane, estranea al mondo dello spettacolo.