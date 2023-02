Maurizio Costanzo, perché collezionava e regalava sempre tartarughe? Il segreto svelato in un'intervista

Tutti sanno che Maurizio Costanzo regalava agli ospiti del suo show (soprattutto se donne) un mazzo di rose che faceva recapitare nei camerini o spedire a casa dei diretti interessati dopo la partecipazione al programma. Ma c'è un altro gesto che il conduttore riservava agli amici più intimi e alle conoscenze speciali: regalava una tartarughina in miniatura, di diversi materiali dal vetro alla ceramica. A casa ne aveva una vera collezione, circa 5mila provenienti da tutto il mondo. Anche le due colleghe Mediaset Lorella Cuccarini e Silvia Toffanin la avevano ricevuta e entrambe hanno entrambe confessato di tenere sempre in borsa il piccolo regalo. Ma perché proprio questo animale?

Maurizio Costanzo e le tartarughe: ecco perché amava questo animale

Il motivo per cui Maurizio Costanzo amava regalare tartarughe lo ha svelato in un'intervista di poco tempo fa a Silvia Toffanin: «È un animale che arriva lontano e vive tantissimo, io da anni mi sono convinto che porta fortuna. Pensa che ne ho raccolte 5mila da tutto il mondo. Una sola ce l'ho avuta viva, ma poi l'ho regalata allo zoo. Mi piace regalarle come segno di buona fortuna» ha spiegato. Il giornalista poi si raccomanda di tenere d'occhio il regalo: «Tenetela sempre con voi, la tartaruga si affeziona poi!» diceva con un sorriso.

Cosa ti ha insegnato la vita? «A prenderla di traverso»

Nell'intervista Maurizio Costanzo parla di se a 360°. L'amore con Maria, con cui confessa il segreto: L'affetto e il rispetto. Perchè "L'affetto è più forte dell'amore". E alla domanda «Hai mai ballato un lento con Maria?" risponde:«no, perché mi verrebbe da ridere». Poi una frase che riassume tutta la sua filosofia di vita: «Cosa ti ha insegnato la vita?» chiede la giornalista e lui: «A Prenderla sempre di tre quarti e mai frontale non andare mai troppo diretti, meglio per sguincio, perchè la vita è più forte. I progetti sono l'unica maniera per non invecchiare e rincoglionirsi»

