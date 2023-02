Maurizio Costanzo, l'omaggio di Totti: «Riposa in pace maestro, sarai sempre nel mio cuore»

«Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie». Francesco Totti ricorda così all'Ansa la figura di Maurizio Costanzo, a lungo suo consulente per la comunicazione e amico. Successivamente, per ricordare il conduttore scomparso oggi a 84 anni, l'ex capitano della Roma ha scritto su Instagram: «Riposa in pace maestro». I due erano legati da una profonda amicizia e fu di Costanzo l'idea di scrivere il libro di barzellette sull'ex calciatore.

Maurizio Costanzo nel '95 lanciò Giorgia Meloni in tv (lei aveva 18 anni) e le disse: «Siate incazzati»

Costanzo, funerali solenni nella chiesa degli artisti

Saranno funerali solenni quelli con cui l'Italia dirà addio a Maurizio Costanzo, lunedì 27 febbraio alle 15 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. Li ha disposti il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rendendo omaggio al «grande giornalista che, con acume, garbo e professionalità ha attraversato decenni di cultura italiana».

La camera ardente per Costanzo sarà allestita domani, dalle 10.30 alle 18, e domenica, dalle 10 alle 18, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio (con ingresso dal Portico del Vignola). La formula delle esequie solenni è prevista in caso di eventi luttuosi che colpiscano in modo particolare la coscienza comune. E non si può dire che Costanzo, con il sorriso ironico e bonario nascosto dietro i baffi, il salotto del suo show in cui ha raccontato lo spettacolo, la cultura, la cronaca, la società, ospitando Nobel, musicisti, scrittori, persone comuni, testimoni degli eventi più importanti, non sia entrato nelle case di tutti gli italiani.

Funerali solenni sono stati celebrati anche per Alberto Sordi, morto esattamente vent'anni fa, il 24 febbraio 2003, nella basilica di San Giovanni in Laterano, con 250 mila persone in piazza. E per Mike Bongiorno nel 2009, nel Duomo di Milano. In pieno Covid, a novembre 2020, Roma proclamò il lutto cittadino per Gigi Proietti e il corteo funebre dell'attore attraversò i luoghi simbolo dal Campidoglio al Globe di Villa Borghese, per il ricordo laico di amici e colleghi, fino ai funerali in forma privata nella Chiesa degli Artisti.