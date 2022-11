Maurizio Costanzo «è morto», l'annuncio (di pessimo gusto) durante una diretta di Fedez: la reazione del rapper diventa virale

«Maurizio Costanzo è morto» e Fedez ci casca. Era in diretta con i suoi follower il rapper quando è stato vittima di uno scherzo di pessimo gusto. Dal lago di Como dove Federico era in vacanza con la moglie Chiara Ferragni ha deciso di collegarsi con i suoi fan per scambiare due chiacchiere peccato che qualcuno di loro abbia pensato di tendergli una trappola. «Maurizio Costanzo Rip», scrollando tra i vari messaggi il papà di leone e Vittoria si è trovato di fronte a questa scritta. La reazione del cantante è diventata virale sui social. Fedez, Costanzo lo conosce bene, e si è mostrato in forte stato di choc. «Come 'Maurizio Costanzo rip', raga? Ma che dite? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo? Nooo... Ma ragazzi».

«Ah no è vivo. Oh mio Dio», ha affermato subito dopo, scoprendo che in realtà il celebre conduttore non è morto. «Ma che burloni che siete». Inutile dire che la trovata dei follower è stata alquanto indelicata, visto che Fedez e Costanzo si conoscono e visto che Costanzo ha 84 anni ed è considerato un soggetto fragile.

filippo ed io stiamo facendo colazione con la diretta di Fedez davanti e qualcuno gli ha detto che maurizio costanzo fosse morto e ci ha creduto è stato bellissimo ho sputato il cornetto — Floppino (@hangoverr_) November 20, 2022

Il rapporto tra i due è nato quattro anni fa nel corso del programma L'intervista, quando Fedez decise di rispondere alle domande del giornalista con sincerità e senza peli sulla lingua. Ed è stato un momento raro per la televisione italiana vistio che il rapper si è lasciato pochissime volte intervistare. Un rapporto nato in tv, ma che non ha impedito al marito di Maria De Filippi di scagliarsi contro il rapper e la moglie quando hanno fatto scelte sbagliate.

Qualche settimana dopo, proprio Costanzo infatti aveva criticato la scelta di Fedez e Chiara Ferragni di festeggiare i 29 anni di lui dentro un supermercato. Un anno dopo però sempre il giornalista ha difeso la fashion blogger da chi come Flavio Briatore la criticava.