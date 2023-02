Maurizio Costanzo e l'ultimo “Diario” per Il Messaggero dedicato a Ilaria Alpi

Maurizio Costanzo e il suo rapporto con Il Messaggero.

Costanzo morto, Maria De Filippi disse: «Quando non ci sarà più sarà terribile, non voglio pensarci»

Maurizio Costanzo, le reazioni. Sgarbi: «È terribile, è morto nostro padre». Baudo: «Sono senza parole»

Voglio parlare innanzitutto di Ilaria Alpi e del fatto che, dopo 22-23 anni, la Procura abbia archiviato il caso perché non si riusciva a trovare il killer e il movente. Mi dispiace per la madre di Ilaria e per quanti, negli anni, hanno creduto che si arrivasse a una soluzione. Con l’occasione, devo dirvi, che dopo circa 25 anni questo è l’ultimo Diario che state leggendo. Ringrazio i lettori e le lettrici della lunga, lunghissima attenzione che mi hanno dedicato. Ci ritroveremo, sono certo che non mancherà occasione.