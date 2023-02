Maurizio Costanzo, da Belen Rodriguez a Michelle Hunziker i vip che non si sono presentati ai funerali: ecco gli assenti illustri

Martedì 28 Febbraio 2023, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 09:09

Il 24 febbraio, Maurizio Costanzo è scomparso all'età di 84 anni, lasciando un vuoto nel mondo della televisione italiana. Per onorare la sua memoria, si sono tenuti i funerali solenni presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, dove molti amici, colleghi e fan hanno dato l'ultimo saluto al celebre giornalista e conduttore tv. Tuttavia, non tutti coloro che conoscevano e hanno lavorato con lui si sono presentati al funerale. Ci sono state alcune sorprese per quanto riguarda alcune personalità importanti, le cui assenze sono state notate da molti. In particolare, molti si sono chiesti chi mancasse alla cerimonia funebre. Andiamo a scoprirlo inseme.

Maurizio Costanzo, il feretro esce dalla chiesa sulle note della sigla del suo show

