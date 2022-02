Venezia, morto l'ex capo di gabinetto Maurizio Calligaro: infarto fulminante a 67 anni

VENEZIA - E' morto questa mattina per un infarto fulminante Maurizio Calligaro, già capo di gabinetto delle tre giunte di Massimo Cacciari, dirigente Veritas e negli ultimi anni coordinatore della macchina per i risarcimenti dai danni dell'acqua alta disastrosa del 2019 e per anni anche referente della Protezione civile. Lo riporta il Gazzettino. In pensione dallo scorso anno, era uno sportivo che amava correre, si alzava tutte le mattine all'alba per questo.

È morto Giampaolo Giuliani: suoi gli studi per prevedere i terremoti dalla misurazione del radon

Questa mattina era uscito con la moglie e si è sentito male una volta tornato a casa. Aveva 67 anni e lascia la moglie Gina Vendramin. «Lo conoscevo fin dalle scuole superiori - commenta tra le lacrime Gianfranco Bettin, suo amico da sempre - Si è occupato per gran parte della sua vita di Venezia in modo positivo. Figura affidabilissima e onestissima, un punto di riferimento per ogni amministrazione, sia le passate che l'attuale»..