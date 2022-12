Maurizio Battista contro la ex moglie: «Non mi fa vedere mia figlia, devo chiedere l'elemosina?». Lo sfogo sui social

Maurizio Battista, noto attore e comico romano, ha postato un lungo sfogo sulla propria pagina Facebook contro la sua ex moglie accusandola di non fargli incontrare sua figlia Anna. Battista ha denunciato la vicenda con due filmati pubblicati online. «Devo chiedere l'elemosina per veder due giorni mia figlia?», è la domanda provocatoria che apre il video del comico.

Maurizio Battista, lo sfogo sui social

«Sono due settimane che non la vedo. Dovremmo tenerla una settimana a testa, forse una settimana è troppo, ma dico due giorni, uno chiedo troppo, quando la vedo. Adesso andiamo in tribunale e vedremo... Il 22 e il 24 dicembre non mi è stata data, adesso ha un pò di febbre. Ho chiesto di poterla tenere il 31, quando faccio lo spettacolo, ma la signora mi ha risposto: “Eh, vediamo! se poi piange, si stanca, magari vediamo l'1”. Come magari», si domanda l'attore. Dal 31 dicembre al 2 gennaio Battista sarà all'Auditorium Conciliazione con lo spettacolo “Tutti Contro Tutti”. Potrebbe esserci la figlia che ha 6 anni, è l'auspicio dell'attore.