Mattia Narducci, etá, carriera, vita privata e Instagram: ecco chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Mattia Narducci è il nuovo fidanzato di Anna Tantangelo. Ormai non è più un segreto. Dopo essere stati paparazzati tra le vie di Parigi tra coccole e cena gustose, ora lo ufficializzano proprio. Certo almeno per i social. È stato Mattia poche ore fa a decidere di voler comdividere un momento tenero con Anna con i suoi fan. Lei non ha ancora repostato ma dalla foto, tra le braccia del modello, ci sta veramente bene. Ma chi è Mattia Narducci?

Mattia Narducci, ecco chi è il nuovo amore di Anna Tatangelo

Mattia Narducci nasce a un Picenza classe 1997, è uno dei modelli più quotati sulle passerelle dell’alta moda. Gli occhi azzurri e il fisico scolpito sono i suoi biglietti da visita. Ha una carriera di modello avviata che si svolge a livello internazionale: recente è la collaborazione con il brand Guess. Mattia Narducci ha sfilato anche per Giorgio Armani ed è diventato il volto di Brand noti tra cui Dolce e Gabbana.

Instagram e vita privata

Il ragazzo può vantare un profilo Instagram da oltre 110K follower destinato ad aumentare vertiginosamente ora che la sua compagna si chiama Anna Tatangelo.

Mattia ha confessato di avere una decina di amici stretti che conosce da vent’anni e che sono della sua città, rimane infatti molto legato agli affetti stabili che lo tengono con i piedi per terra fuori dalla bolla in cui vive.

Inoltre Mattia Narducci è molto amico di Francesco Monte, Giulia Salemi, Stefano Sala, Andrea Damante e Simone Susinna. Sembra che sia stato proprio Stefano Sala a presentarlo Paul Marciano che lo ha fatto diventare il volto di Guess.