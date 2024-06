Mattia Lucarelli, il calciatore del Livorno condannato: «È una batosta, ma così è la vita». Il post su Instagram

«Che sia una batosta è molto chiaro, soprattutto perché eravamo speranzosi di poter chiudere questa storia subito nonostante le difficoltà". Così Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno, commentando su Instagram la condanna a 3 anni e 7 mesi per violenza sessuale nei confronti di una studentessa americana. «Che le cose spesso non vanno come dovrebbero andare lo sappiamo un po' tutti. E' la vita», ha proseguito il giovane.

«Lo scoglio più grande da affrontare sapevamo che sarebbe stato il primo. - ha proseguito Lucarelli jr -. Visto il clamore mediatico di tutta la questione, sapevamo di non combattere con i fatti ma con un momento storico e la pressione dei media che vuole la nostra testa senza realmente indagare a fondo ma fermandosi a titoli sensazionali per attirare l'attenzione».