Mattia Briga, il matrimonio con la fidanzata Arianna Montefiori tra fiori d'arancio e commozione

Mattia Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi, cantautore romano ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha portato all'altare la sua fidanzata Arianna Montefiori poche ore fa. I due hanno detto sì oggi, 18 dicembre 2021. A comunicarlo è stato lui stesso che su Instagram ha postato un video in cui aspetta l'arrivo della sposa: «Amore se te va eh…». Eleganti e innamorati, entrambi hanno condiviso sui social i momenti prima della cerimonia.

Sia Arianna che Briga hanno voluto celebrare gli addii al nubilato e al celibato come da tradizione. L’attrice è volata a Parigi assieme alla sua amica storica Diana Del Bufalo, conosciuta sul set di “Che Dio ci aiuti”. In occasione della presentazione del nuovo album “Lunga vita”, Briga a proposito del matrimonio ha dichiarato: “Non è stato facile organizzarlo visto il periodo che stiamo vivendo, ma ci siamo riusciti e sono felice di festeggiare il giorno più importante della mia vita, con tutte le persone a me care”. Briga e Arianna si erano conosciuti due anni fa a una cena tra amici.

I video e i preparativi

Le nozze sono state celebrate alle ore 11:00, come svelato ieri da un emozionato Mattia. Quest’ultimo ha condiviso sui social con l’ironia che lo contraddistingue i momenti di preparazione al matrimonio. Ha mostrato di essersi sottoposto ad un peeling medico al viso e di aver “costretto” il padre a fare una manicure. Mattia, poche ore prima dell’evento, ha condiviso con i suoi fan la gioia per avere la famiglia accanto in questo momento così importante e ha mostrato il suo abito da sposo.

Poi ha pubblicato un divertente video in cui appare davanti la chiesa mentre guarda l’orologio, facendo capire di star attendendo la sposa. Nella tarda mattinata nelle storie Instagram del cantante ha fatto capolino, finalmente, la sorridente coppia in chiesa, appena unita in matrimonio. Qui era presente anche l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo. Quest’ultima, una delle migliori amiche della Montefiori, ha fatto incontrare due anni fa i due durante una cena a casa dell’ex di “Amici”.