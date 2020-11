Matthew McConaughey potrebbe correre per diventare governatore del Texas

Il premio Oscar Matthew McConaughey potrebbe buttarsi in politica e correre per la carica di governatore del Texas. Lo ha rivelato lo stesso attore, ospite del "The Hugh Hewitt Show", durante una intervista sul suo libro "Greenlights", già bestseller, in cui si mette a nudo raccontando anche di una violenza sessuale subita da un uomo quando era solo un ragazzino.

McConaughey, che in Texas ci è nato, ha detto che il decidere di candidarsi potrebbe non dipendere da lui: «Voglio dire, potrebbe dipendere molto più dalla gente che da me», ha spiegato. Nulla di definitivo, insomma. «La politica mi sembra sia un affare fallito in questo momento - ha aggiunto - Se ridefinirà il suo scopo, potrei essere molto più interessato». In Texas si voterà nel 2022, staremo a vedere.

