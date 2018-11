Isoardi-Salvini, Matteo l'addio con frecciata a Elisa: «Ho amato e perdonato, ma qualcuno aveva altre priorità»

«Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita». È a metà tra il nostalgico e il sarcastico il commento che tutti attendevano: quello di Matteo Salvini, che a fine giornata affida a Instagram l'addio all'ormai ex fidanzata Elisa Isoardi.

Su Instagram, proprio dove aveva "cominciato" lei con la foto che li ritraeva in un momento intimo scelta per annunciare la fine della relazione, e corredata da una romantica citazione del poeta 2.0 Gio Evan. Lui invece, replica quasi en passant: «Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro... - scrive sul suo profilo - per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli italiani non interessa».



Agli italiani, invece, interessa eccome, soprattutto quella frase che sembra racchiudere tutto: il vice premier parla di "perdono" (forse dopo che la conduttrice de La Prova del Cuoco, l'anno scorso, fu paparazzata mentre baciava appassionatamente un altro?), parla di errori, ma soprattutto lancia una nemmeno tanto velata accusa alla sua ex: «qualcuno aveva altre priorità». Che la relazione sia finita per scelta di Salvini e la Isoardi, con quel post romantico, stia cercando di recuperare?Secondo Dagospia, il Matteo nazionale si sarebbe sbarazzato, qualche giorno fa, dei vestiti di Elisa, rispedendoli al mittente: un gesto non casuale anche se, in base a quanto rivelato dalla conduttrice a Chi, la storia sarebbe già finita da qualche mese.

Lui, tra l'altro, è stato visto felice e spensierato a cena prima della partenza per l'Africa: «champagne e sushi», come ha rivelato Annalisa Chirico, giornalista de Il Foglio frettolosamente additata come sua potenziale nuova fiamma. Insomma, pare che le rose (almeno da parte di Salvini) siano del tutto sfiorite.

