Matteo Messina Denaro come è stato arrestato? La fila per il tampone e la domanda del carabiniere

Come è stato arrestato Matteo Messina Denaro? La certezza è arrivata tre giorni fa. I magistrati, che da tempo seguivano la pista, hanno dato il via libera per il blitz, I carabinieri del Gis erano già alla clinica Maddalena dove, da un anno, Messina Denaro si sottoponeva alla chemioterapia. Il boss, che aveva in programma dopo l'accettazione fatta con un documento falso, prelievi, la visita e la cura, era all'ingresso. La clinica intanto è stata circondata dai militari col volto coperto davanti a decine di pazienti. Un carabiniere si è avvicinato al padrino e gli ha chiesto come si chiamasse. «Mi chiamo Matteo Messina Denaro», ha risposto.

Secondo quanto si apprende Matteo Messina Denaro avrebbe tentato una breve fuga ma si sarebbe arreso dopo pochi minuti. Messina Denaro è arrivato intorno alle otto per sottoporsi a delle cure in day hospital con il nome Andrea Bonafede. Prima avrebbe fatto il tampone.

Oltre 100 uomini dei carabinieri del Ros hanno partecipato alla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro, preso questa mattina in una clinica di Palermo. Quando i carabinieri sono entrati nella struttura il boss non ha opposto resistenza.