Morto Matteo Losa, lo scrittore che lottava contro il tumore scrivendo fiabe: aveva 37 anni

È morto a 37 anni Matteo Losa, lo scrittore che ha raccontato la sua lotta contro il tumore scrivendo fiabe. Originario di Inveruno, provincia di Milano, Matteo Losa si è spento ieri, 6 agosto, dopo aver combattuto strenuamente contro un cancro. Giornalista e fotografo, Matteo ha scritto nel 2017 il libro "Piccole fiabe per grandi guerrieri", un volume nel quale attraverso il racconto fantastico ha voluto dar forza a tutti coloro che hanno affrontato la sua stessa battaglia. «La malattia come la guerra non si vince con la disperazione, ma con la speranza - scriveva Matteo nel suo libro - E niente infonde più speranza di una fiaba».

LEGGI ANCHE Un Posto al Sole, morto a 30 anni Marco Malpelle. «Un altro amico della troupe che se ne va»

© RIPRODUZIONE RISERVATA