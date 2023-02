Mattarella a Sanremo, una canzone di Mina dietro l'invito al Festival: Amadeus gli dedicò "Grande, grande, grande"

Per la prima volta nella storia un Presidente della Repubblica sarà al Festival di Sanremo. Sergio Mattarella è atteso in sala all'Ariston per la prima serata della kermesse canora: sul palco sarà celebrato il 75esimo anniversario della Costituzione con un monologo di Roberto Benigni e l'inno nazionale cantato da Gianni Morandi.

Mattarella a Sanremo

Ma come nasce la partecipazione di Mattarella a Sanremo? A tenere le fila dei contatti con il Colle è stato Lucio Presta, manager di Amadeus. Già un anno fa, ricorda Stefano Coletta, direttore dell'Intrattenimento di Prime Time Rai, «durante una delle nostre conferenze, mi cercò il Quirinale per avere il cellulare di Amadeus, perché il presidente voleva parlargli. Da lì in qualche modo nacque l'apprezzamento del presidente per il lavoro fatto da Amadeus».

La passione per Mina

Allora l'occasione fu il ringraziamento del capo dello Stato per l'omaggio che gli era stato rivolto sulle note di "Grande, grande, grande", in ricordo dell'ultimo concerto di Mina, nel 1978: quella sera in platea alla Bussola c'erano anche Mattarella, la moglie Marisa e il fratello Piersanti. Ma l'intervento di stasera - per ovvi motivi di riservatezza e di sicurezza - è rimasto segreto fino all'ultimo: anche stamattina nella bacheca degli autori non ce n'era traccia e perfino Morandi sarebbe stato informato solo nelle ultime ore.