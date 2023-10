Matrimonio Harry-Meghan, il dettaglio che fece infuriare William

Lunedì 9 Ottobre 2023, 11:21

Nel suo libro "Spare", il Principe Harry afferma che suo fratello William era geloso del fatto che gli fosse stato permesso di portare la barba durante il matrimonio. William aveva cercato di vietarglielo, sostenendo che non fosse appropriato, specialmente dato che Harry si stava sposando in uniforme militare con Meghan Markle. Harry chiese il permesso direttamente alla regina Elisabetta, che acconsentì. Tuttavia, quando Harry informò William della decisione della nonna, William si arrabbiò e insistette affinché Harry si rasasse la barba. William non ha mai commentato queste affermazioni o dato la sua versione dei fatti. Re Carlo e i diari segreti di Elisabetta (che non vuole rendere pubblici): ecco cosa potrebbero svelare