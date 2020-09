Elettra Lamborghini e Afrojack: il giorno del sì senza la sorella Ginevra

É arrivato il giorno delle nozze per Elettra Lamborghini, nipote del fondatore della fanosa casa automobilistica e il deejay olandese Nick van de Wall (il norme d'arte è AfroJack). La location è Villa Balbiani sul lago di Como.

Elettra ha cenato con gli amici più intimi a Villa Leoni, a Ossuccio. E sta raccontando la giornata, ma soprattutto la nottata insonne, sul suo profilo social. Per il momento sono state pubblicate solo le foto delle mani nude, senza anelli. Tra poche ore si potranno vedere le fedi acquistate in via Montenapoleone a Milano. Il registra del matrimonio è il re dei wedding planner: Enzo Miccio.

