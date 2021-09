Matrimonio a prima vista, Francesco e Martina si sposano anche fuori dal reality: «Il sogno si ripete»

Domenica 19 Settembre 2021, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 19:48

Dopo le nozze in tv, arrivano anche quelle private. Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, una delle coppie uscite dal reality "Matrimonio a prima vista" (in cui i partecipanti si sposano senza essersi mai incontrati prima), hanno deciso di dirsi nuovamente "sì", stavolta per scelta. Il 18 settembre si è celebrato il loro secondo matrimonio, in una cerimonia in riva al mare con tanti amici e parenti fra gli invitati. Presenti anche altri partecipanti di "Matrimonio a prima vista", Santa, Salvo e Fabio, e l'esperto del programma Fabrizio Quattrini.

«Il sogno si ripete» si legge nella didascalia di uno dei numerosi post pubblicati su Instagram da Francesco, innamorato più che mai della sua Martina. Anche dopo la fine dell'esperimento sociale andato in onda su Real Time. Quella composta dra Francesco e Martina è la prima coppia di tutte le edizioni di "Matrimonio a prima vista" a sposarsi anche al di fuori del reality.