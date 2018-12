Da Ambra Angiolini a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: ecco le celebrità che si sposeranno nel 2019

Dal Royal wedding ai Ferragnez, il 2018 si è contraddistinto per matrimoni sontuosi e "social". L'anno che verrà non sarà da meno. Nel 2019 sono molte le coppie celebri che convoleranno a nozze. Matrimonio.com, portale italiano leader nel settore nuziale, svela le curiosità delle nozze VIP dell’anno nuovo e i mesi prescelti per scambiarsi il fatidico sì all'altare.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Si tratta del matrimonio più atteso, quello tra l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri e l’attrice Ambra Angiolini, volto molto conosciuto del nostro star system. I due fanno coppia fissa dall'estate del 2017 e ora sarebbero pronti a fare il grande passo. Come per 1 italiano su 7, stando ai dati del “Libro Bianco del Matrimonio”, edito da Matrimonio.com, entrambi hanno figli da relazioni precedenti: Ambra è mamma di Jolanda (12) e Leonardo (10), avuti dall’ex compagno, il cantante Francesco Renga. Il tecnico della Juventus, dal canto suo, ha due figli più grandi, Valentina e Giorgio. Tra i futuri sposi c’è una differenza d’età di 10 anni: 51 anni lui, 41 anni lei. Dato in controtendenza rispetto alla media italiana: dall’indagine di Matrimonio.com emerge che la differenza d’età nelle coppie italiane è in media di 2 anni e mezzo (solo l'8% delle coppie ha una differenza di 10 anni o più). Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già tutto pronto per le nozze tra Ambra e Max, che si celebreranno a giugno.

Paola Turani e Riccardo Serpellini

Nozze social? Sicuramente quelle tra la bellissima modella e influencer Paola Turani e il suo fidanzato storico, Riccardo Serpellini, lo saranno. Per la gioia dei suoi followers, impazienti di conoscere tutte le curiosità e i retroscena del suo giorno più bello. Stando ai dati del “Libro Bianco del Matrimonio”, ben il 73% degli sposi ha condiviso le istantanee del giorno più bello sui social network, in particolare Facebook (67%) e Instagram (32%). Paola, che ha prestato il volto alle campagne pubblicitarie di molti brand famosi, si affiderà ad Atelier Emé per vestire il suo giorno più bello, come annunciato qualche settimana fa sul suo profilo Instagram. Su questo stesso social network, Paola aveva condiviso con i suoi fans il momento della proposta di matrimonio avvenuta tra i campi di lavanda della Provenza. Un momento incredibilmente romantico! Come loro, anche il 38% delle coppie italiane mantiene l’usanza di regalare l’anello nel momento della proposta (nel 55% dei casi, prende lui l’iniziativa). Nadine, il cagnolone di Paola e Riccardo, sarà presente il giorno delle nozze? Secondo un recente sondaggio del portale Matrimonio.com, circa l’8% delle coppie decide di far partecipare il proprio animale domestico alle nozze.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Le date preferite per celebrare le nozze sono quelle in cui il clima è più favorevole. Lo dice il “Libro Bianco del Matrimonio”, che rileva una grande concentrazione di matrimoni da maggio a ottobre (con picco a settembre). Non stupisce quindi che Cecilia Rodriguez, sorella minore della showgirl argentina Belén Rodriguez, e l'ex ciclista Ignazio Moser, abbiano scelto proprio l’estate per dirsi “Sì”. Il colpo di fulmine tra i due era scoccato in un programma televisivo e le cose sembrano andare così bene tra loro che avrebbero già deciso di passare per l’altare. Ancora non sono trapelate indiscrezioni sull’abito di lei, ma siamo sicuri che Cecilia sorprenderà tutti con un look audace ed elegante, come il 63% delle spose italiane, per cui il vestito deve rispecchiare il proprio stile.



Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Il matrimonio è dietro l’angolo per l’ex Miss Italia, Clarissa Marchese, e Federico Gregucci. I due si sono conosciuti nel programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne, e stanno insieme da 2 anni. Il loro sentimento è così forte che non hanno avuto dubbi nella scelta di fare il grande passo e formare una famiglia. Proprio come per il 75,5% delle coppie italiane, ciò che spinge la coppia a convolare a nozze è il desiderio di portare la relazione a un livello superiore.

Nozze VIP oltreoceano: Sophie Turner e Joe Jonas

Non ci eravamo ancora ripresi dalla meravigliosa doppia cerimonia religiosa di Priyanka Chopra e Nick Jonas e già ci aspetta un nuovo matrimonio nella famiglia Jonas. Dopo Nick, è il fratello maggiore, Joe Jonas, a convolare a nozze con l’attrice Sophie Turner, che interpreta Sansa Stark nella serie Il Trono di Spade. Anche loro si sposeranno nei mesi estivi e questo non fa altro che confermare che i mesi più gettonanti per le nozze sono quelli in cui le temperature sono più favorevoli. Sembra che la coppia abbia scelto la Francia per coronare il suo sogno d’amore. Si tratta di un matrimonio attesissimo che vedrà sicuramente la partecipazione di moltissime celebrities dello star system internazionale. Viva gli sposi!

