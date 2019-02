Matilde Brandi, morta la mamma: «La malattia non potrà farti più male»

La mamma di Matilde Brandi non ce l'ha fatta ed è morta poco dopo l"intervista che la showgirl ha rilasciato a Verissimo. Proprio durante l'ultima puntata del programma di Canale 5 aveva raccontato la storia della sua famiglia e la malattia della madre 86enne.

La donna aveva iniziato a rifiutare il cibo e da anni era affetta da Alzheimer. Su Instagram l'annuncio della Brandi: «Vola mamma, vola in alto più che puoi. Ora nessuna malattia potrà farti più del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi! Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via non potevo immaginare».

«È una malattia devastante, giorno dopo giorno perdi un pezzo del proprio caro. Mia madre era un treno, ora vederla in quel letto mi fa stare male. Io penso che capisca perché a volte piange, ma spero che non capisca, magari vive nel suo mondo. Da qualche giorno rifiuta il cibo e capisco tante persone che decidono di voler morire. Lei c'è ancora, ma come sta?», aveva detto a Verissimo.



Ultimo aggiornamento: 3 Febbraio, 08:40

